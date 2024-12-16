«Пеп, оставайся скромным»: Амад подошел к Гвардиоле после матча и подарил новый мем. Фанаты в восторге

Амад Диалло вчера был хладнокровен: после заработанного пенальти и победного гола он направился прямиком к Пепу Гвардиоле.

📝 «Когда Амад подошел к Гвардиоле... Это было круто. Лучший игрок матча 👏»

📝 «22-летний Амад Диало приручил Пепа на его собственном заднем дворе»

📝«Амад пожимает руку Гвардиоле после завершения его тренерской карьеры и разоблачения в мошенничестве. Культово».

📝 «От всего Ливерпуля мы говорим спасибо Амаду Диалло. Пеп Гвардиола, оставайся скромным».

📝 «С ума сойти, как отреагировал Пеп Гвардиола на Амада Диалло — это то, что сейчас чувствуют все ненавистники «Манчестер Юнайтед» 😂»

📝«Сегодня Амад превзошел Пепа Гвардиолу 🤣»