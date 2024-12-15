⚡ Сразу две звезды «ПСЖ» могут покинуть клуб в январе

Журналист RMC Sport Фабрис Хоукинс пишет, что сразу два игрока «ПСЖ» могут покинуть клуб в январе.

Речь идет о Рандале Коло-Муани и Милане Шкриньяре. Оба футболиста пребывают в трудной ситуации, будучи ненужными главному тренеру - Луису Энрике.

Игроки рассчитывают покинуть команду уже в зимнее трансферное окно.

Соцсети насторожились.

💭 «Арсенал», даже не думай об этом».

💭 «INEOS уже тут».

💭 «Все мы помним тот промах Коло-Муани...»

💭 «Шкриньяр действительно просто потратил свое время в Париже».

💭 «Не все можно купить за деньги».