⚡ Сразу две звезды «ПСЖ» могут покинуть клуб в январе
Журналист RMC Sport Фабрис Хоукинс пишет, что сразу два игрока «ПСЖ» могут покинуть клуб в январе.
Речь идет о Рандале Коло-Муани и Милане Шкриньяре. Оба футболиста пребывают в трудной ситуации, будучи ненужными главному тренеру - Луису Энрике.
Игроки рассчитывают покинуть команду уже в зимнее трансферное окно.
Соцсети насторожились.
💭 «Арсенал», даже не думай об этом».
💭 «INEOS уже тут».
💭 «Все мы помним тот промах Коло-Муани...»
💭 «Шкриньяр действительно просто потратил свое время в Париже».
💭 «Не все можно купить за деньги».