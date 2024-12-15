В Серии А в спешке пришлось менять графику матча. Названия команд складывались в нехорошее слово

Игра 16-го тура Серии А подарила телевизионщикам, которые делают матчевую графику, внезапную проблему. На первый взгляд, что может пойти не так, когда играют «Аталанта» и «Кальяри»?

В русском языке мы бы увидели нечто, похожее на «Кал» и «Ата». Забавно, но не более, и не несет никакого смысла. Итальянцам было сложнее не удивиться, если бы они включили эту игру: если сложить первые три буквы обоих клубов − «CAG» и «ATA», то получится слово cagata, что в переводе с итальянского буквально означает «дерьмо».

Вряд ли бы вы стали смотреть такой матч. Пришлось выкручиваться: так родилось новое сокращение − «CA» для «Кальяри» и «ATL» для «Аталанты».

Благодаря единственному голу Николо Дзаньоло победила «Аталанта» − 1:0. С 37 очками клуб Джан Пьеро Гасперини возглавляет Серию А.