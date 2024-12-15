Трент назвал сильнейшего игрока, против которого ему доводилось играть в АПЛ. Возможно, вы не угадаете... 😱
Трент Александер-Арнолд назвал самого сложного соперника, с которым ему доводилось играть в Премьер-лиге.
«Эден Азар, да. На близкой дистанции, возможно, он лучше всех. Может быть, Кевин де Брюйне, тоже подходит. Но непосредственно перед противником - Азар.
Его скорость, ловкость, поведение, интеллект на мяче и без мяча - нереальный уровень», - признался Трент.
Фанаты согласны.
💭 «Этот парень был нереально крут».
💭 «Огромное уважение. Он понимает футбол».
💭 «Нет сомнений. Фантастический игрок».
💭 «Но в Твиттере мне пишут, что Салах намного лучше».
💭 «Он тренировался с Салахом в течение многих лет, но все еще выбирает Азара???»