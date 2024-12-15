Трент назвал сильнейшего игрока, против которого ему доводилось играть в АПЛ. Возможно, вы не угадаете... 😱

Трент Александер-Арнолд назвал самого сложного соперника, с которым ему доводилось играть в Премьер-лиге.

«Эден Азар, да. На близкой дистанции, возможно, он лучше всех. Может быть, Кевин де Брюйне, тоже подходит. Но непосредственно перед противником - Азар.

Его скорость, ловкость, поведение, интеллект на мяче и без мяча - нереальный уровень», - признался Трент.

Фанаты согласны.

💭 «Этот парень был нереально крут».

💭 «Огромное уважение. Он понимает футбол».

💭 «Нет сомнений. Фантастический игрок».

💭 «Но в Твиттере мне пишут, что Салах намного лучше».

💭 «Он тренировался с Салахом в течение многих лет, но все еще выбирает Азара???»