Невилл раскритиковал летние трансферы «МЮ» и назвал их сомнительными. Но легенда клуба верит, что Аморим решит проблему

Легенда «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл очень переживает за родной клуб и во время эфиров на Sky Sport (и не только на них) часто затрагивает болезненные темы. На этот раз экс-защитник назвал летние трансферные траты сомнительными, хотя позади всего 15 туров.

Для Эрика тен Хага привезли немалое количество игроков: Мануэля Угарте, Лени Йоро, Джошуа Зиркзе, Маттейса де Лигта и Нусаира Мазрауи. На все это потратили около 200 млн евро, а результаты лучше не стали − тренера уволили.

В преддверии манчестерского дерби против «Сити» Пепа Гвардиолы Невилл все больше и больше не верит в то, что в команду пришли нужные игроки.

«Я думал, что это трансферное окно прошло для «Юнайтед» довольно гладко, так как они быстро взяли нужных игроков, и я был в восторге. Но если посмотреть на игру тех футболистов, что пришли в последние несколько месяцев, то это трансферное окно выглядит уже не лучшим образом... Можно сказать, весьма сомнительным».

«Этим игрокам предстоит многое сделать. Есть моменты, которые не складываются за пределами поля, есть те, на которые требуется время, но посмотрите, как «МЮ» в данный момент времени бьет все рекорды, но в неправильном направлении».

При этом неправильно сваливать все на игроков, которых подписали недавно. Я уже говорил, что в последние десять лет клуб как будто стал кладбищем для приходящих в него игроков и тренеров. Вы можете быть в восторге от прихода Угарте, Де Лигта, Зиркзе, любого другого, или Ди Марии пять-шесть лет назад, Алексиса Санчеса. Все они приходили и вы думали: «Хорошо, они будут полезны для клуба», а в итоге у них не получилось. Только Бруну, и, возможно, еще один или два человека, за последние десять лет достигли того уровня, который превзошел ожидания».

«Аморим в первые недели понял, что на все вопросы нет быстрого ответа. Он прибыл с безудержным энтузиазмом, нам нравилась его энергия, но я думаю, что он скоро протрезвел, посмотрев на игру этих футболистов».