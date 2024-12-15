🤯 «Он хочет к нам перейти?» Вы не поверите, с кем дружит де Брюйне. Фанаты напряглись 😳

Многолетний лидер «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне дал большое интервью, в ходе которого сделал весьма неожиданное признание. Оказывается, бельгиец близко дружит с лидером принципиальных соперников.

«Я очень хорошо общаюсь с Вирджилом ван Дейком. Наши семьи знают друг друга, мы вместе ездим в отпуск.

Я на профессиональном уровне уже 16 лет, и десять из них - здесь! Это говорит само за себя! Все мои дети родились тут, я живу в Манчестере уже десять лет. Это моя жизнь! После того, как я уехал из дома, я принял решение стабильно играть в топ-клубе. Почти 400 игр - это невероятный показатель, потому что, очевидно, этот клуб постоянно выступает на высшем уровне. Я выступаю с ними, отчего и счастлив», - заявил бельгиец.

Но фанатов интересуют только первые два предложения.

💭 «Уже поздно пытаться попасть в «Ливерпуль».

💭 «Хорошо, что он не упомянул ни одного игрока «Арсенала».

💭 «Он хочет к нам в «Ливерпуль» перейти?»

💭 «Не поздновато ли?»

Это нормально вообще?