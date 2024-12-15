📹Мартинес – самый противоречивый вратарь АПЛ. Совершил мегасэйв, а затем дважды не выручил команду

Благодаря уверенной игре в рамке вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес стал двукратным обладателем Трофея Яшина. Единственным в своем роде. Правда, с оговоркой, что ее пока вручали не так много раз.

В этом сезоне аргентинец выглядит очень спорно. Последний тур АПЛ против «Ноттингем Форест» стал ярким подтверждением того, как в одном эпизоде Мартинес может спасти команду, а в другом − допустить ошибку.

На 60-й минуте после углового в толпе из футболистов один из игроков «Форест» сумел с близкого расстояния переправить мяч в створ. Эми Мартинес был против и выгреб его с ленточки. И это явно претендент на сэйв года!

Вот только затем аргентинец собственными руками обнулил свои же старания. Мартинес слегка потерял ворота, а после удара головой не смог зафиксировать мяч в руках.

Второй гол также можно занести в пассив вратарю. Да, Эланга бил сильно и с близкого расстояния, но мяч летел в Мартинеса и пропустил он его между ног.

Вот такой он противоречивый, этот Эмилиано Мартинес.