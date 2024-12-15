💥 «Ливерпуль» нашел крайнего защитника - он вам точно понравится! 🤩

Немецкий журналист Кристиан Фальк пишет, что «Ливерпуль» рассматривает возможность подписания Джереми Фримпонга.

Фальк уточняет, что агент игрока Дирк Хебель был приглашен «Ливерпулем» в ложу руководства на матч с «Байером», который состоялся 5 ноября.

Фанаты оценили идею.

💭 «Это было бы блестящим дополнением к их защите. Его скорость и мастерство могли бы действительно укрепить команду Слота».

💭 «Отличная идея».

💭 «Он будет очень хорошим дополнением к команде».

💭 «Действительно хороший игрок. Для любой команды».

💭 «Он не умеет защищаться».

💭 «Отличный игрок».