💖 У Рафаэля Леао новая девушка: лидер «Милана» поменял португальскую актрису на португальскую модель
Рафаэль Леао снова нашел любовь после расставания с португальской актрисой Деборой Рейс в этом году.
Спустя четыре-пять месяцев после расставания звезда «Милана» начал отношения с новой возлюбленной Инес Ребело.
Леао и его бывшая девушка Дебора в апреле 2022 года:
По данным Pulse Sports, Инес еще прошлым летом появлялась на матчах сборной Португалии.
Инфлюенсер и португальская модель поделилась в своих соцсетях снимками в футболке Леау с номером 17.
Пара также вместе отдыхала в Греции.