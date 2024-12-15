💖 У Рафаэля Леао новая девушка: лидер «Милана» поменял португальскую актрису на португальскую модель

Рафаэль Леао снова нашел любовь после расставания с португальской актрисой Деборой Рейс в этом году.

Спустя четыре-пять месяцев после расставания звезда «Милана» начал отношения с новой возлюбленной Инес Ребело.

Леао и его бывшая девушка Дебора в апреле 2022 года:

По данным Pulse Sports, Инес еще прошлым летом появлялась на матчах сборной Португалии.

Инфлюенсер и португальская модель поделилась в своих соцсетях снимками в футболке Леау с номером 17.

Пара также вместе отдыхала в Греции.