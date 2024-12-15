У Зиркзе сложный первый сезон в «МЮ», но форварду очень помогает шикарная девушка-модель

Джошуа Зиркзе сложно стартовал в «МЮ» после летнего перехода из «Болоньи».

При Эрике тен Хаге форвард забил лишь один гол. С Рубеном Аморимом стало лучше, уже два гола (дубль «Эвертону»).

Нидерландский нападающий нигерийского происхождения встречается с инфлюенсером и моделью Селиной Керр.

Пара предпочитают не афишировать свои отношения, даже совместных фото очень мало.