Сульшер неожиданно появился на матче АПЛ: он может возглавить одну из команд!

«Вувлерхэмптон» проиграл дома «Ипсвичу» 1:2, пропустив на последней минуте.

«Волки» идут предпоследними в АПЛ, а тренер Гари О′Нил на волоске от увольнения. Среди кандидатов на замену – Оле-Гуннар Сульшер! Он посетил игру с «Ипсвичем»:

Сульшер ранее отказался возглавить «Мольде». Сульшеру поступило предложение, однако 51-летний специалист не захотел возвращаться в клуб, который он тренировал с 2011 по 2014 год, а также с 2015-го по 2018-й.

Сульшер находится без работы с ноября 2021 года, когда он был уволен из «Манчестер Юнайтед».