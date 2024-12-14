🥺 Рэшфорд депрессует даже после победы «МЮ». Часть фанатов его поддержала, а другие критикуют еще сильнее... 😨

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему колотит в АПЛ, даже несмотря на смену тренера.

Разумеется, футболисты имеют прямое отношение к неудачам команды. Центром внимания традиционно является Маркус Рэшфорд.

Англичанин долгое время пытался скрывать разочарование, но, похоже, даже привыкший к критике Рэшфорд впадает в отчаяние.

После гостевой победы «МЮ» в матче Лиги Европы с «Викторией Пльзень», фанаты заметили грустного Маркуса в клубном автобусе.

А дальше разгорелась дискуссия.

💭 «Люди говорят, что он зарабатывает £350 тысяч в неделю, и поэтому он должен быть в порядке. Но деньги - это еще не все. Они не роботы, у них тоже есть чувства. Постоянная критика, давление и психологические проблемы влияют на любого. Игроки - люди».

💭 «Надоело видеть, как толпы людей спорят о Гарначо и Рэшфорде. Поддержу их обоих. Нам повезло, что у нас есть оба этих парня».

💭 «Заплатите мне £350 тысяч, а потом можете издеваться надо мной любым способом».

💭 «Фанаты - не роботы. Просмотр плохой игры и результатов еженедельно действительно сказывается на нас».

💭 «Этот дешевый трюк длится с 2021 года».

💭 «Манчестер Юнайтед» - это не благотворительная организация. У некоторых людей может быть ужасная неделя, а успех клуба - единственная возможная причина для радости».

Кто прав?