Вы уже забыли про Ансу Фати, он зажигает на тренировках «Барсы» — положил в угол как в бильярде

Ансу Фати никак не может до конца восстановиться после травм, но зажигает на тренировках.

На недавней тренировке «Барсы» Фати красиво пробил низом в угол ворота. Бильярдист!

Нападающий «Барселоны» получил мышечную травму задней поверхности правого бедра на тренировке в ноябре. Для Фати это была уже 10-я травма за четыре года.

И вторая травма 22-летнего игрока в этом сезоне. В июле футболист повредил ступню, из-за чего пропустил начало сезона.

В текущем сезоне Фати провел четыре матча в Ла Лиге и результативными действиями не отметился.