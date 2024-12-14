Бензема назвал лучшего французского футболиста сезона: Карим проигнорировал Мбаппе

France Football назвал Килиана Мбаппе лучшим французским футболистом сезона 2023/24.

Игрок «Реала» получил 56 очков в голосовании игроков и журналистов и обошел защитника «Арсенала» Уильяма Салибу.

Карим Бензема вообще не голосовал за Мбаппе, несмотря на дружеские отношения. Бензема назвал Эдуардо Камавингу лучшим французским футболистом прошлого сезона. Также он проголосовал за Брэдли Барколя и Уоррена Заира-Эмери.

Аналогично поступил и Н’Голо Канте: вместо Мбаппе он выбрал Салиба, Жюля Кунде и того же Камавингу.

Зато Антуан Гризманн поставил Мбаппе на вторую строчку, но на вершине его списка оказался неожиданный кандидат - Александр Ляказетт, который провел сильный сезон в составе «Лиона».

Бензема в сентябре комментировал проблемы Килиана в мадридском клубе: «Проблема для меня в том, что он не является центральным нападающим. Каждый раз, когда он играет за сборную Франции на позиции «девятки», это неправильно, это не его позиция. Проблема в том, что слева есть еще один футболист, который находится на том же уровне… и Винисиуса нельзя ставить справа или в центре нападения, он делает разницу слева».