Месси добавили в Fortnite: теперь за Лео можно поиграть в разных обликах

Лионель Месси появился в популярной игре Fortnite. Игроки теперь могут получить скин Месси и играть в его облике.

Месси получит четыре вариации скина, особые эмоции, кирку и другие косметические предметы. Тематический набор с футболистом появится во внутриигровом магазине и будет продаваться за игровую валюту.

Ранее аргентинский футболист также появлялся в серии футбольных симуляторов FIFA (ныне EA Sports FC), а также в виде оперативника в шутерах Call of Duty: Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 и Warzone 2.