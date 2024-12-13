Бразильский клуб разрешил фанатам боксировать на стадионе. Все ради подготовки к встрече с соперниками 🥊

Клуб второй бразильской лиги «Спорт Ресифи» необычным образом решил помочь своим активным болельщикам. Им разрешили проводить занятия по боксу прямо на стадионе.

Для чего это нужно? В руководстве считают, что таким образом ультрас лучше подготовятся к встрече с принципиальным соперникам. Поможет ли? Выглядит очень необычно.

«Спорт Ресифи» − самый титулованный клуб штата Пернамбуку. Команда побеждала аж сорок четыре раза. Кроме этого клуб однажды выиграл бразильскую Серию А и Серию Б. В этом году «Спорт Ресифе» стал третьим и новый сезон начнет в элите.