«Ман Сити» надолго запомнит одного игрока «Ювентуса». Гвардиоле повезло, что летом он отказал «Ливерпулю»

В шестом туре Лиги чемпионов «Ювентус» провел один из лучших матчей с новым тренером Тиаго Моттой. Команда победила дома «Манчестер Сити» и практически обеспечила себе место в стыках за выход в плей-офф.

Одним из героев стал вратарь «бьянконери» Микеле Ди Грегорио. Итальянец совершил несколько шикарных сэйвов и оставил «Юве» в игре. Особенно впечатляющим выглядит его спасение в моменте с выходом на ворота Эрлинга Холанда.

Агент игрока, Карло Альберто Беллони, в интервью Tuttosport поделился интересным инсайдом.

«Наверняка болельщики «Манчестер Сити» надолго запомнят его сэйвы. Летом мы сказали «нет» «Ливерпулю», чтобы выходить на поле за «Ювентус». Я очень рад, что Микеле продемонстрировал всю свою ценность и на международном уровне».

«Некоторые матчи бывают особенными, и его игра против «Сити» запомнится мне надолго. Когда вспоминаю, как он играл в Серии С, то испытываю сильные эмоции. Он заслужил это все талантом и упорным трудом. Горжусь им».

В этом сезоне итальянский голкипер оформил девять матчей на ноль, пропустив всего десять мячей за 15 игр. Если бы он перешел в «Ливерпуль», его ждала бы жесткая конкуренция со стороны основного вратаря Алиссона и запасного Куивина Келлехера.