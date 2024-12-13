Бывший одноклубник Роналду рассказал, в какой клуб Криш ни за что не перешел бы

Патрис Эвра рассказал, что Криштиану Роналду мог перейти в «ПСЖ» в 2018 году. А еще назвал клуб, в который Криш точно никогда бы не перешел.

«Хотел ли Криштиану когда-нибудь перейти в «ПСЖ»? Да. Были предложения «ПCЖ», «Арсенала»… Это было до того, как он подписал контракт с «Ювентусом». Он рассматривал «Челси», «Ювентус», «ПСЖ». Сказал, что никогда не перейдет в «Арсенал».

Его заинтересовал парижский проект. Мы можем критиковать Криштиану, но он бы приложил усилия.

Посмотрите, что он делает в Саудовской Аравии. Он уже саудовец!» – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».

«Арсенал» когда-то хотел подписать Роналду из «Спортинга», но в итоге отказался от трансфера. Криш, похоже, до сих пор помнит. А Пирс Морган, которому Роналду давал интервью, как-то подарил Криштиану футболку «Арсенала» с его фамилией.