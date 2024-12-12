Месси встретился с фанатами в Азербайджане: один мальчик расплакался после встречи с Лео и не хотел его отпускать 💖

Лионель Месси посетил Азербайджан. 11 декабря он провел встречу с болельщиками в Baku Crystal Hall.

После показа фильма о карьере аргентинца Лионель вышел на сцену вместе с партнерами по «Интеру Майами» – Луисом Суаресом, Серджи Бускетсом и Жорди Альбой.

Юные фанаты, которые тоже были на сцене, не могли сдержать слез радости от встречи. Один мальчик не хотел отпускать Месси:

«Во время этого визита в Баку у меня была небольшая возможность познакомиться с богатой культурой и людьми Азербайджана.

От своего имени и от имени моих товарищей по команде я благодарю всех за организацию этой встречи. Поддержка и гостеприимство были на высоком уровне. Большое спасибо!» – сказал Месси.