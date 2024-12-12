«Кто это такой, черт возьми?». Легенда «МЮ» Пол Скоулз восхищен игроком «Ювентуса» в матче ЛЧ с «Манчестер Сити»👏

«Манчестер Сити» снова пострадал, уступив «Ювентусу» 0:2 в Лиге чемпионов. Это последнее поражение усугубило непростую ситуацию команды в Лиге чемпионов.

Душан Валхович открыл счет в матче, а голевую передачу отдал не кто иной, как 19-летний Кенан Йылдыз. Игра турка впечатлила как болельщиков, так и экспертов. Эта всего шестой матч Йылдыза в Европе, и его влияние футбол «Ювентуса» было впечатляющим.

Ранее Йылдыз попал в заголовки, забив за «Ювентус» в матче с ПСВ, чем помог своей команде победить 3:1.

В возрасте всего 19 лет Кенан стал самым молодым игроком в истории «Юве», забивавшим в ЛЧ. Он побил рекорд, ранее принадлежавший легенде клуба Алессандро Дель Пьеро.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз лаконично выразил в Инстаграме свое восхищение восходящей звездой «Ювентуса». Он опубликовал хлопающий смайлик со словами: «Кто, черт возьми, такой этот Йылдыз».