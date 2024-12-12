Самая дешевая машина в гараже Криштиану: это подарок от «Аль-Насра» в честь нового спонсора
Криштиану Роналду получил новый BMW стоимостью 164 000 фунтов после того, как «Аль-Наср» заключил спонсорский контракт с немецким производителем.
Роналду и его товарищи по команде получили в подарок автомобили возле тренировочного центра клуба.
«Роскошь встречает звезд футбола», — написал «Аль-Наср» в социальных сетях.
Роналду сфотографировали рядом с новым BMW XM Red Label:
«Очень красиво, очень удобно», — сказал Роналду. «Мне нравится, хороший цвет, дизайн».
Для Роналду это одна из самых дешевых машин в его коллекции. У Криша есть Rolls-Royce за четыре и девять млн, Bugatti Chiron, Veyron и Centodieci за космические суммы, McLaren Senna за один млн, несколько Ferrari от 300 тысяч, Aston Martin за 200, несколько Mercedes, Porshe и Audi. На момент покупки дешевле новенькой BMW были только Audi, пару Mercedes и пару Porshe.