🚨 «Манчестер Юнайтед» хочет подписать полузащитника «Баварии» (Sky Sport)

«Манчестер Юнайтед» нацелился на подписание полузащитника мюнхенской «Баварии» и сборной Австрии Конрада Лаймера, сообщает Sky Sport.

Любопытно, что «Юнайтед» интересовался австрийцем еще во время сотрудничества с Ральфом Рангником.

Напомним, что Лаймер перешел в «Баварию» в 2023-м за €28 млн.

Похоже, что даже фанаты «МЮ» не верят в трансфер.

💭 «У нас есть деньги?»

💭 «Если бы «Юнайтед» подписал Лаймера, то получил бы необходимую энергию в центре поля».

💭 «Юнайтед» рассматривает весь рынок».

💭 «Он не пойдет на понижение».

💭 «Лучше верните Рангника».