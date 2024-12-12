🚨 «Манчестер Юнайтед» хочет подписать полузащитника «Баварии» (Sky Sport)
«Манчестер Юнайтед» нацелился на подписание полузащитника мюнхенской «Баварии» и сборной Австрии Конрада Лаймера, сообщает Sky Sport.
Любопытно, что «Юнайтед» интересовался австрийцем еще во время сотрудничества с Ральфом Рангником.
Напомним, что Лаймер перешел в «Баварию» в 2023-м за €28 млн.
Похоже, что даже фанаты «МЮ» не верят в трансфер.
💭 «У нас есть деньги?»
💭 «Если бы «Юнайтед» подписал Лаймера, то получил бы необходимую энергию в центре поля».
💭 «Юнайтед» рассматривает весь рынок».
💭 «Он не пойдет на понижение».
💭 «Лучше верните Рангника».