👑 8 лет назад «Монако» выиграл Лигу 1 и дошел до полуфинала ЛЧ. А где сейчас партнеры Мбаппе❓

В сезоне-2016/17 «Монако» покорил европейский футбол. «Монегаски» выиграли титул Лиги 1 и добрались до полуфинала Лиги чемпионов. Как вы помните, именно там зажглась звезда Килиана Мбаппе.

Прошло почти восемь лет - самое время, чтобы вспомнить, кто ковал победы выскочек из княжества. И где они сейчас?

Даниел Субашич

Будущий финалист чемпионата мира покинул «Монако» в 2020-м, проведя в клубе 8,5 лет. Вернулся в «Хайдук», где и закончил с футболом в 2023-м.

Джибриль Сидибе

Один из ключевых игроков чемпионского «Монако», бороздивший правую бровку. Отыграл в клубе еще два сезона, после чего попробовал себя в «Эвертоне». После неудачного опыта вернулся в «Монако», откуда перебрался в «АЕК» и, позднее» в «Тулузу».

Жемерсон

Бразильский защитник был регулярным игроком основы в сезоне-2016/17 и провел в клубе еще три года. Позже уехал доигрывать в Бразилию.

Камиль Глик

Непроходимый поляк провел в «Монако» золотые годы. В 2020-м Камиль уехал в итальянский «Беневенто», а сейчас выступает на родине за «Краковию».

Бенжамен Менди

Француз ушел в «Манчестер Сити» в 2017-м, но не беда, ведь «Монако» заработал на трансфере 50 миллионов фунтов стерлингов. В Англии Менди трижды взял АПЛ, а позже вляпался в грандиозный скандал, из которого, каким-то образом, сумел выбраться почти сухим. Сейчас играет за «Лорьян».

Фабиньо

Бразильский универсал успел стать ключевым игроков «Ливерпуля» Юргена Клоппа, победившего в Лиге чемпионов. Сейчас ветеран выступает за «Аль-Иттихад».

Жоау Моутинью

146 матчей в сборной Португалии и больше 200 игр за «Вулверхэмптон» в Премьер-лиге. Сейчас пылит на родине - в «Браге».

Тьемуэ Бакайоко

Бакайоко не прижился в «Челси» и уехал в «Милан»... потом в «Наполи», снова в «Монако»... Транзитом через «Лорьян» попал в ПАОК.

Бернарду Силва

Будущая легенда «Сити». Бернарду сделал себе имя в «Монако» и принес клубу больше 40 миллионов фунтов стерлингов. Дальше вы знаете.

Килиан Мбаппе

Чемпион мира и, возможно, главное имя современного футбола. Два легендарных сезона в «Монако», после чего шокирующий уход в «ПСЖ». Теперь ищет свое место в «Реале».

Радамель Фалькао

Лидер и капитан, забивший 30 голов в том самом сезоне. Ушел в 2019-м в «Галатасарай», а позже вернулся в Испанию - в «Райо Вальекано». Сейчас играет в Колумбии в «Мильонариосе».

Тома Лемар

В 2018-м уехал в «Атлетико», где иногда играет до сих пор. Зато «Монако» заработал 70 миллионов евро.