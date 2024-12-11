❗ «Барселона» придумала, как избавиться от де Йонга и Торреса. И эта идея сильно рассмешила англичан
Transfer News Live и National Cat пишут, что «Барселона» придумала, как выгодно избавиться от Френки де Йонга.
Руководству каталонцев пришла идея, как сразу убить двух зайцев: предполагается обмен, по которому Френки де Йонг и Ферран Торрес перейдут в «Челси», а «Барсу» пополнит Энцо Фернандес.
Реакция английских фанатов ожидаемая.
💭 «Пожалуйста, пусть это будет правда».
💭 «Нет, они даже не близки к уровню Энцо».
💭 «Согласны, если нам предложат целый «Камп Ноу».
💭 «Сомневаюсь, что «Челси» продаст его. Про обмен даже смешно подумать».
💭 «Мы его купили за 115 миллионов. Попробуйте снова!»
💭 «Ахаха, классная шутка».
💭 «Добавьте еще тер Стегена».
А «Барсе» это нужно?