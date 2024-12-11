❗ «Барселона» придумала, как избавиться от де Йонга и Торреса. И эта идея сильно рассмешила англичан

Transfer News Live и National Cat пишут, что «Барселона» придумала, как выгодно избавиться от Френки де Йонга.

Руководству каталонцев пришла идея, как сразу убить двух зайцев: предполагается обмен, по которому Френки де Йонг и Ферран Торрес перейдут в «Челси», а «Барсу» пополнит Энцо Фернандес.

Реакция английских фанатов ожидаемая.

💭 «Пожалуйста, пусть это будет правда».

💭 «Нет, они даже не близки к уровню Энцо».

💭 «Согласны, если нам предложат целый «Камп Ноу».

💭 «Сомневаюсь, что «Челси» продаст его. Про обмен даже смешно подумать».

💭 «Мы его купили за 115 миллионов. Попробуйте снова!»

💭 «Ахаха, классная шутка».

💭 «Добавьте еще тер Стегена».

А «Барсе» это нужно?