😡 «А не проще ли не перечислять страны, где не проведут ЧМ-2030?» Соцсети 🔥 бушуют из-за решения ФИФА провести мундиаль сразу в шести странах

Впервые в истории чемпионат мира по футболу пройдет одновременно в шести странах. Случится это уже в 2030 году.

ФИФА подтвердила, что турнир примут Испания, Португалия и Марокко. А первые три матча будут сыграны в Южной Америке (Аргентине, Парагвае и Уругвае) в рамках празднования столетия мундиаля.

И этот факт совсем не радует фанатов.

💭 «ФИФА поняла, что они могут взять больше взяток, если проведут чемпионат мира в нескольких странах».

💭 «А не проще тупо не перечислять страны, где не проведут ЧМ-2030?»

💭 «Коррупция».

💭 «Это уже было в 2002-м. Ужасные впечатления».

💭 «Продажные идиоты».

💭 «Скукота. Лучше бы отдали полностью турнир Южной Америке».