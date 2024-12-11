😡 «А не проще ли не перечислять страны, где не проведут ЧМ-2030?» Соцсети 🔥 бушуют из-за решения ФИФА провести мундиаль сразу в шести странах
Впервые в истории чемпионат мира по футболу пройдет одновременно в шести странах. Случится это уже в 2030 году.
ФИФА подтвердила, что турнир примут Испания, Португалия и Марокко. А первые три матча будут сыграны в Южной Америке (Аргентине, Парагвае и Уругвае) в рамках празднования столетия мундиаля.
И этот факт совсем не радует фанатов.
💭 «ФИФА поняла, что они могут взять больше взяток, если проведут чемпионат мира в нескольких странах».
💭 «А не проще тупо не перечислять страны, где не проведут ЧМ-2030?»
💭 «Коррупция».
💭 «Это уже было в 2002-м. Ужасные впечатления».
💭 «Продажные идиоты».
💭 «Скукота. Лучше бы отдали полностью турнир Южной Америке».