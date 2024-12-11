«Реал» передумал покупать Палмера, узнав, сколько за него хочет «Челси» 😲

Недавно появилась информация, что мадридский «Реал» хочет подписать у «Челси» Коула Палмера.

Английский хавбек очень интересует Флорентино Переса и, по слухам, мадридцы направили запрос лондонцам, касательно возможности трансфера.

Fichajes сообщает, что «Мадрид» исключил возможность трансфера Палмера, узнав, что «Челси» требует не менее €200 млн компенсации.

Реакция соцсетей.

💭 «Крутое подписание, но как он впишется в команду... Как по мне, это больше игрок для «Барсы».

💭 «Готовы отдать за Палмера Мбаппе + €200 млн».

💭 «Зачем? Есть Гюлер и Беллингем».

💭 «Палмер должен стоить €300 млн».

💭 «Реал» хочет подписать вообще всех топ-игроков?»