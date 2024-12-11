⚡🇸🇦 Саудовская Аравия получила ЧМ! Нас ждет самый красивый турнир в истории - только посмотрите на эти стадионы 😮

Главным претендентом на проведение ЧМ-2034 считается Саудовская Аравия.

Давайте же посмотрим, где могут пройти матчи очередного мундиаля.

1) Стадион имени Короля Салмана . Вместимость: 92 тысячи человек.

Строительство планируют начать в 2025 году, а завершить в четвертом квартале 2029-го.

2) Международный стадион имени Короля Фахда. Вместимость: 70 тысяч человек.

3) Стадион имени принца Мухаммеда бин Салмана . Вместимость: 50 тысяч человек.

Строительство планируют начать в 2026 году. Первый матч пройдет в 2029-м.

4) «Нью Мурабба» . Вместимость: 46 тысяч человек.

Планируется открытие в 2032 году.

5) «Рошн» . Вместимость: 46 тысяч человек.

Строительство начнется в 2028-м. Первый матч пройдет в 2032-м.

6) Стадион имени принца Фаисала бин Фахда . Вместимость: 46 тысяч человек.

Планируется реконструкция и увеличение вместимости в два раза.

7) «Южный Рияд» . Вместимость: 47 тысяч человек.

Строительство планируют начать в 2029 году, а завершить — в 2032-м.

8) Стадион имени Короля Сауда . Вместимость: 46 тысяч человек.

Открыт в 2015 году. Играет «Аль-Наср».

9) «Киддия Коуст» . Вместимость: 46 тысяч человек.

Начало строительства запланировано на 2027 год, окончание - на 2032 год.

10) Центральный стадион Джидды . Вместимость: 45 тысяч человек.

Строительство началось, работы должны быть завершены к 2027 году.

11) Стадион имени Короля Абдулла . Вместимость: 45 тысяч человек.

Строительство начнется в 2027-м. Первый матч состоится в 2032-м.

12) «Арамко» . Вместимость: 46 тысяч человек.

Открытие стадиона запланировано на 2026 год.

13) Стадион имени Короля Халида . Вместимость: 45 тысяч человек.

Открыт. Планируется реконструкция.

14) «Неом» . Вместимость: 45 тысяч человек.

В проекте. Инфраструктура и стадион обойдутся в $150 млрд.

Арена будет расположена на высоте 350 м над уровнем моря, а добраться до нее можно будет только с помощью высокоскоростных лифтов и беспилотных автомобилей.

15) Университетский стадион . Вместимость: 58 тысяч человек.

Реконструкция стадиона начнётся в 2030 году и завершится в 2032-м.

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