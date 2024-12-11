⚡🇸🇦 Саудовская Аравия получила ЧМ! Нас ждет самый красивый турнир в истории - только посмотрите на эти стадионы 😮
Главным претендентом на проведение ЧМ-2034 считается Саудовская Аравия.
Давайте же посмотрим, где могут пройти матчи очередного мундиаля.
1) Стадион имени Короля Салмана. Вместимость: 92 тысячи человек.
Строительство планируют начать в 2025 году, а завершить в четвертом квартале 2029-го.
2) Международный стадион имени Короля Фахда. Вместимость: 70 тысяч человек.
3) Стадион имени принца Мухаммеда бин Салмана. Вместимость: 50 тысяч человек.
Строительство планируют начать в 2026 году. Первый матч пройдет в 2029-м.
4) «Нью Мурабба». Вместимость: 46 тысяч человек.
Планируется открытие в 2032 году.
5) «Рошн». Вместимость: 46 тысяч человек.
Строительство начнется в 2028-м. Первый матч пройдет в 2032-м.
6) Стадион имени принца Фаисала бин Фахда. Вместимость: 46 тысяч человек.
Планируется реконструкция и увеличение вместимости в два раза.
7) «Южный Рияд». Вместимость: 47 тысяч человек.
Строительство планируют начать в 2029 году, а завершить — в 2032-м.
8) Стадион имени Короля Сауда. Вместимость: 46 тысяч человек.
Открыт в 2015 году. Играет «Аль-Наср».
9) «Киддия Коуст». Вместимость: 46 тысяч человек.
Начало строительства запланировано на 2027 год, окончание - на 2032 год.
10) Центральный стадион Джидды. Вместимость: 45 тысяч человек.
Строительство началось, работы должны быть завершены к 2027 году.
11) Стадион имени Короля Абдулла. Вместимость: 45 тысяч человек.
Строительство начнется в 2027-м. Первый матч состоится в 2032-м.
12) «Арамко». Вместимость: 46 тысяч человек.
Открытие стадиона запланировано на 2026 год.
13) Стадион имени Короля Халида. Вместимость: 45 тысяч человек.
Открыт. Планируется реконструкция.
14) «Неом». Вместимость: 45 тысяч человек.
В проекте. Инфраструктура и стадион обойдутся в $150 млрд.
Арена будет расположена на высоте 350 м над уровнем моря, а добраться до нее можно будет только с помощью высокоскоростных лифтов и беспилотных автомобилей.
15) Университетский стадион. Вместимость: 58 тысяч человек.
Реконструкция стадиона начнётся в 2030 году и завершится в 2032-м.
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