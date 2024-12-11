Миланский дизайнер создает уникальные лонгсливы, вдохновляясь Серией А и уже успел поработать с «Интером» и Nike🤩

Миланский дизайнер Марчелло Пипитоне продемонстрировал апсайкл-лонгсливы, сделанные из джерси «Милана», «Интера», «Наполи», «Юве», «Ромы» и «Венеции». Их можно приобрести за 250 евро.

Марчелло – молодой и перспективный дизайнер. Он родился в пригороде Милана, где создает спортивную одежду, используя передовые технологии, такие как термосваривание и переработанные материалы.

В конце прошлого сезона Марчелло сотрудничал с Nike и «Интером», чтобы создать уникальную футболку в честь 20-й победы миланского клуба в Серии А. Вот что из этого вышло: