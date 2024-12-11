Появилось первое фото шрама Родри после операции на передней крестообразной связке колена — футболист активно работает над восстановлением💪

В социальных сетях появилась первая фотография шрама, полученного Родри в результате операции на передней крестообразной связке.

Родри получил травму в сентябре в матче с «Арсеналом», поэтому пропускает оставшуюся часть сезона.

«Манчестер Сити» испытывает трудности в отсутствии обладателя «Золотого мяча», выиграв лишь один матч из последних восьми во всех соревнованиях.

Испанский полузащитник заявил, что надеется вернуться в форму к Клубному чемпионату мира, который состоится в июне. И Родри уже активно работает над своим восстановлением.