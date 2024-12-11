Арбитр не смог сдержать слез после матча «РБ Лейпциг» — «Астон Вилла»😢 Марко Розе пришлось его успокаивать

Помощник главного арбитра матча «РБ Лейпциг» — «Астон Вилла» расплакался после финального свистка, и вот почему.

Команда Унаи Эмери одержала победу со счетом 3:2 в прошедшем матче Лиги чемпионов. После финального свистка «Астон Вилла» ликовала, поскольку находится всего в одной победе от автоматического выхода в следующий раунд соревнований.

А вот Алессандро Джаллатини, помощник главного арбитра встречи Маурицио Мариани, расплакался, и его пришлось утешать самому Мариани и даже тренеру «Лейпцига» Марко Розе.

49-летний Джаллатини не смог сдержать слез, так как матч на «Ред Булл Арене» стал для него последним. Среди самых ярких моментов карьеры Джаллатини— работа на финале Лиги чемпионов 2020 года между «Баварией» и «Пари Сен-Жермен».