Мальдини поставил «Милан» на второе место среди великих клубов. Вот кого он считает лучшим

Паоло Мальдини − легенда «Милана» и один из лучших защитников в истории футбола. Он провел всю карьеру в одной команде, а в недавнем интервью признался, что не считает «россонери» самым великим клубом в мире.

Прошлым летом итальянец ушел из «Милана» и редко говорит о бывшей команде. Скорее всего, потому, что слишком ее уважает, чтобы вспоминать что-то негативное или вызывать споры. Болельщики его боготворят и каждое слово Паоло для них, как нечто незыблемое.

В разговоре с Real Madrid TV Мальдини рассказал, какой клуб считает величайшим в истории.

«Я думаю, что «Мадрид» − самый большой клуб в мире, а «Милан» − на втором месте. Я считаю, что для болельщиков «сливочных» самое главное − это их собственная идентичность. Такие люди, как Флорентино Перес, Эмилио Бутрагеньо и все те, кто работает на клуб каждый день, придают этой идентичности все больше и больше силы».

Мальдини также рассказал о своих отношениях с Карло Анчелотти и о том, с каким удовольствием он завершил карьеру под руководством легендарного итальянца.

«У него невероятные игроки. Мой друг Карло Анчелотти должен найти баланс, а это самое сложное в футболе. Мистер [Анчелотти] был моим одноклубником, мы играли вместе 4-5 лет, выиграли Кубок европейских чемпионов. Для меня завершение карьеры с Карло в качестве тренера было большим удовольствием. Мы наслаждались временем, проведенным вместе».