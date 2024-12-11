В заявку «Челси» на еврокубок попал игрок с известной фамилией. Его брат блистает в «Баварии»

В этом сезоне «Челси» наконец показывает тот результат и игру, которую от него ждали болельщики. Команда Энцо Марески набрала ход в АПЛ, а в Лиге конференций итальянец ударился в эксперименты.

Это не сказалось негативно на клубных результатах. «Челси» выиграл все четыре матча группы ЛК, забив целых восемнадцать голов. И это притом, что Мареска обходится без Коула Палмера, Уэсли Фофана и Ромео Лавиа, которые остались вне заявки.

Такой шаг оставил место на скамейке запасных для молодых игроков, которые получили невероятную возможность проявить себя хоть и в третьем по рангу, но все же еврокубке. Перед встречей с «Астаной» в заявку попадут сразу одиннадцать новичков академии.

Британские СМИ пока не публиковали полную версию списка тех, кто отправится в Казахстан, но те самые 11 человек официально включены в общую заявку. Состав ограничен 25 игроками старшего возраста, но в список B можно вносить неограниченное количество футболистов, родившихся в январе 2003 года или позже и непрерывно выступавших за клуб в течение двух лет после 15-летия.

Одним из таких стал 20-летний правый защитник Ричард Олисе, который в мае подписал новый контракт с «Челси». Его фамилия вам кажется знакомой? Он родной брат хавбека «Баварии» Майкла Олисе, который летом перебрался из «Кристал Пэлас» в Германию и теперь зажигает за этот клуб. Вчера француз стал лучшим игроком матча против донецкого «Шахтера».

В этом сезоне Ричард сыграл 10 матчей за дубль «Челси», а в прошлом выступал с ним в Юношеской лиге УЕФА. Кроме позиции правого защитника, он также может закрыть центр. Оба брата родились в Лондоне, но Майкл стал играть за сборную Франции (их мама имеет франко-алжирские корни), а Ричард выбрал Англию.