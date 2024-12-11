Тен Хаг и Поттер поборются за место в команде Бундеслиги. Сейчас она в кризисе, но претендовала на чемпионство

Британский таблоид Daily Mirror сообщил довольно сенсационную новость: Эрик тен Хаг и Грэм Поттер претендуют на пост главного тренера «РБ Лейпциг».

Сейчас «красных быков» возглавляет Марко Розе и руководство клуба явно недовольно результатами команды. Если в Бундеслиге у «Лейпцига» плюс-минус все в порядке − 24 очка после 13 туров, 4 место, но с отставанием в девять баллов от лидера «Баварии», − то в Лиге чемпионов все крайне печально.

Команда, которой предсказывали как минимум стыковые матчи за выход в плей-офф, проиграла все шесть игр из шести и досрочно вылетела из турнира. Среди соперников «Лейпцига» были «Атлетико» (1:2), «Ювентус» (2:3), «Ливерпуль» (0:1), «Селтик» (1:3), «Интер» (0:1) и «Астон Вилла» (2:3).

Последним местом работы Эрика тен Хага был «Манчестер Юнайтед», который за несколько сезонов он смог лишь вернуть в ЛЧ и привести к победе в Кубке Англии. С тренером продлили контракт, но «манкунианцы» провалили старт АПЛ и руководство решило досрочно попрощаться с нидерландцем.

Карьера Грэма Поттера менее богатая на команды. Он стал известен благодаря восхождению шведского «Эстерсунда» и отличной работе в «Брайтоне», но в «Челси» англичанин продержался чуть более полугода и без клуба вот уже полтора года.