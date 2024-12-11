🫣 Новая жесть из «МЮ»: клуб заменил ежегодный бонус для сотрудников в £ 100 на подарочный купон в магазин одежды размером в £ 40 🫠

Mail Sport дает очередной шокирующий инсайд из стана «Манчестер Юнайтед».

По информации издания, клуб заменил ежегодный бонус в размере 100 фунтов стерлингов, который выдается всем сотрудникам, на подарочный ваучер в сетевой магазин одежды Marks&Spencer на 40 фунтов стерлингов.

Есть даже два комментария от неназванных сотрудников «Юнайтед».

«Сейчас стало хуже», - первый из них. «Глейзеры, по крайней мере, отдавали предпочтение семьям», - второй.

Фанаты тоже не понимают, что происходит.

💭 «Представьте, если бы это сделал «Челси».

💭 «Они просто издеваются над нами».

💭 «Ну вы же хотели, чтобы он управлял клубом».

💭«Какой смысл экономить на низкооплачиваемых работниках, когда они так много тратят впустую в других местах? В чем логика?»

💭 «А что, если им не нравится этот магазин?»

Ну а что? На эти деньги можно купить пару джинсов, чтобы ходить в них целый год на работу. А потом новый купон.