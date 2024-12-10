«В «МЮ» он играл будто на ручном тормозе». Дефо впечатлен успехами Санчо в «Челси»

Джейдон Санчо неплохо преуспевает в «Челси», считает экс-нападающий «Тоттенхэма» Джермейн Дефо.

«Я думаю, что вчера он выглядел очень круто против «Тоттенхэма». В «МЮ» он играл будто на ручном тормозе. Мы это видели слишком часто - он получал мяч и отдавал его назад. Но теперь это другой Санчо, на 100%», - заявил Дефо.

Напомним, МЮ» отдал Санчо «Челси» в аренду с обязательным выкупом за 25 млн фунтов. Единственное условие - синие должны закончить сезон не ниже 14-й строчки в таблице АПЛ. Но, судя по всему, это не будет проблемой.