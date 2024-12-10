😨 «Почему бы и нет?» Один из лидеров «Ливерпуля» признался, что хотел бы поиграть в Испании

Алексис Мак Аллистер признался, что хотел бы однажды поиграть в Ла Лиге.

Сразу напомним, что минувшим летом аргентинца связывали слухи с возможным переходом в мадридский «Реал». По плану, Алексис должен был заменить Тони Крооса.

Мак Аллистер отлично проявил себя в «Ливерпуле» после перехода из «Брайтона», не снизив уровень игры даже после смены тренера.

На вопрос AS, видит ли он себя в чемпионате Испании, Мак Аллистер ответил: «Да, почему бы и нет? Эта страна мне очень нравится, и я посещал ее несколько раз. Прежде всего, из-за языка и культуры, которые очень похожи на Аргентину. Я определенно хотел бы однажды сыграть в Испании.

Но сейчас мне очень комфортно в «Ливерпуле», и я не думаю о том, что может произойти в будущем».

Отпустили бы Мак Аллистера в Ла Лигу?