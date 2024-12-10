⚡️Один из клубов АПЛ предложил предложил £5 млн Моуринью за немедленный уход из «Фенербахче». Ждем бомбу?

«Вулверхэмптон» предложил Жозе Моуринью 5 миллионов фунтов стерлингов за расторжение контракта с «Фенербахче» и немедленное возвращение в АПЛ на пост главного тренера «волков».

Источником информации является турецкое подразделение газеты Marca.

«Волки» занимают 19-е место в Премьер-лиге после 15 туров и утверждается, что они хотят заменить Гари О'Нила на трехкратного победителя АПЛ в кратчайшие сроки.

Тем временем, «Фенербахче» идет на второй строчке в турецком чемпионате, отставая от «Галатасарая» на шесть очков.

Напомним, португалец получает по контракту 10,5 миллионов евро в год. Сделка рассчитана до лета 2026-го.