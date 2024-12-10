😏 Какой же хитрый «Тоттенхэм». Англичане планируют забрать Дэвида у «Лилля» - французы способ не оценят

По данным испанского издания Diario Sport, «Тоттенхэм» сделал крупное предложение лично Джонатану Дэвиду, надеясь, что он подпишет контракт с английским клубом в январе.

Англичане намерены заключить предварительное соглашение с 24-летним игроком, поскольку летом он станет свободным агентом.

В отчете уточняется, что «шпоры» готовы ждать ответа, но недолго.

В октябре стало известно, что Дэвид решил не продлевать контракт с «Лиллем». В текущем сезоне Лиги 1 на его счету 11 голов в 14 играх.

Реакция «Лилля» на действия англичан пока неизвестна, но вряд ли клуб доволен сложившейся ситуацией.