Звезда UFC послал Криштиану Роналду на х*й, пообещав пригласить на свой бой Месси😳

Звезда UFC Илия Топурия послал Криштиану Роналду, пригласив извечного соперника португальца Лионеля Месси на свой следующий бой.

Чемпион в полулегком весе Топурия – фанат «Мадрида». Но легенда клуба Криштиану Роналду в число кумиров бойца грузинского происхождения явно больше не входит.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» отдал предпочтение Максу Холлоуэю в их столкновении с Топурией на UFC 308.

Роналду был заснят на камеру, когда заявил: «Топурия слишком много говорит. Я думаю, когда он победил Волка, то Алекс просто был не готов к удару. Илия не дрался с лучшими парнями. Если он победит Макса, то я его зауважаю».

Топурия ответил Криштиану в интервью для El Partidazo Cope в Соединенных Штатах: «Я видел клип, где он сказал, что я много болтаю. Криштиану всегда есть что сказать. Я лично приглашу Месси на предстоящий бой, потому что он живет в Майями. Я хотел бы сразиться с сильнейшим – с Чарльзом Оливейра. Я приглашу Месси, а Роналду может пойти на х*й».