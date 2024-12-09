🤷🏼‍♂️ Сборная года от FIFPro - кошмар. В ней нет никакой логики, а недовольны вообще все 🤬

Сегодня FIFPro огласила состав символической сборной года. Он был определен по итогам опроса, в котором приняли участие 21 266 футболистов.

Казалось бы, разве можно придумать более честный способ? Придется снова об этом подумать.

Лучшая команда мира выглядит так.

Сложно понять критерии, по которым размышляли футболисты. Успехи в сезоне? Тогда почему тут Мбаппе, ван Дейк и Эдерсон. Текущая форма? Тогда где Палмер, Салах и другая линия полузащиты. Просто хайп? Тогда неужели Месси и Роналду уже настолько забыты... И вообще, почему тут Тони Кроос, который в середине года попрощался с футболом?

В твиттере масса вопросов у фанатов.

💭 «Мбаппе даже на правый фланг поставили. Они действительно делают все, чтобы игнорировать Салаха».

💭 «Что нужно сделать Палмеру, чтобы его признали?»

💭 «У Кевина де Брюйне 20 матчей за год».

💭 «Лаутаро Мартинес должен быть на месте Холанда».

💭 «Нет Салаха? Это шутка?»

💭 «А где Салиба?»

💭 «Нет Палмера? Ну и позорище».

💭 «КДБ здесь за какие заслуги?»

💭 «Палмер - лучший игрок мира прямо сейчас».