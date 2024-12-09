Каррагер предлагает владельцу «Тоттенхэма» пойти на крайние меры. Решит ли это проблемы клуба?

В центральном матче последнего тура «Тоттенхэм» дома вел у «Челси» со счетом 2:0, но проиграл 3:4. Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер работал эту игру из студии и предложил владельцу «шпор» Дэниэлу Леви пойти на крайние меры.

Каррагер : «Возможно, пришло время кому-то другому занять его место, потому что с теми тренерами, что у них были, они не выиграли за это время ни одного трофея. При этом клуб во время трансферных окон не выходил за рамки. Они тратили приличные деньги, но не раздували из мухи слона. Зарплата − это всегда та вещь, из-за которой вы никогда не получите лучших игроков. Так что, возможно, настало время Дэниэла Леви [уйти]. Его поддерживали, потому что видели реальную работу, которую он проделал: новый стадион, новая база. Но за футбол отвечать должен кто-то другой».

Реднапп: «У него за 23 года было 14 тренеров. Это почти по одному тренеру каждые полтора года».

Каррагер : «Значит он принимает неверные решения, раз их меняет».

Реднапп : «Про это я и говорю. И проблема никогда не в нем».

Долгие годы «Тоттенхэм» не может ничего выиграть, хотя шансы у клуба были. Последний раз лондонский клуб побеждал в каком-либо кубке аж в 2008 году. Тогда команда выиграла Кубок лиги. С тех пор самыми значимыми достижениями считаются вице-чемпионство в АПЛ сезона-2016/17 и финал Лиги чемпионов в 2019-м.