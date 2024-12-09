🥴 «Они играли против сантехников? Женщин, разумеется. Мужчин бы они не победили». Девушки из «Рейнджерс» обыграли соперниц 24:1 - зря 🤭

Женский футбол - штука переменчивая. Как погода, мода, вкусы или... курсы валют. Но иногда можно испортить себе репутацию, делая свою работу слишком хорошо.

В Кубке Шотландии по женскому футболу произошла абсурдная ситуация: «Рейнджерс» победил «Вэстдюк» с неприличным счетом 24:1, а фанаты увидели в этом лишь повод для шуток.

Никого не заботит, как хороши (в футболе) футболистки «Рейнджерс». В соцсетях лишь высмеивают отсутствие конкуренции в матче.

💭 «Они играли против сантехников? Женщин, разумеется. Мужчин бы они не победили».

💭 «Они даже в сухую не победили? Увольте тренера».

💭 «Судя по счету 1:9 в первом тайме, во второй половине они перестали даже ходить».

💭 «Нужно было отсановить игру на счете 20:1».

💭 «Я как раз поставил на тотал больше 25,5».

💭 «Вам бы понравилось забивать 24 раза?»

💭 «Может это американский футбол?»

💭 «Женский футбол: Мы заслуживаем того, чтобы к нам относились всерьез.

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