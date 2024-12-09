❗ У «Реала» проблемы с обороной и что они делают? Правильно, продают центрального защитника! 😩

«Реал Мадрид» в этом сезоне испытывает уже привычные проблемы с обороной.

Но в какой-то момент ситуация стала настолько сложной, что появилась масса слухов о решении руководства выйти зимой на трансферный рынок.

Любопытно, что теперь обсуждается полностью противоположная идея - клуб хочет отпустить одного из защитников в январе.

Хесус Вальехо не входит в планы Карло Анчелотти, даже в столь сложной кадровой ситуации.

Estadio Deportivo утверждает, что «Реал» хочет продать 27-летнего игрока в январе. Контракт Хесуса с клубом истекает будущим летом, но мадридцы рассчитывают выручить деньги за ранний уход футболиста.

И есть претендент - «Райо Вальекано». Если клубы не сумеют договориться, то «Райо» рассчитывает подписать с защитником предконтрактную сделку, по которой футболист бесплатно перейдет к ним летом.