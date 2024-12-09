В январе в «Ман Сити» из Аргентины прибудет секретное оружие. Его называют «новый Месси»

В январе 2024 года «Манчестер Сити» обогнал множество ведущий европейских клубов, которые стремились урвать из «Ривер Плейта» 18-летнего хавбека Клаудио Эчеверри.

Атакующий полузащитник должен был повторить путь Хулиана Альвареса, которого купили у этого же клуба и оставили в аренде. Договор по Эчеверри действует до конца 2024 года, а в январе он должен присоединиться к клубу АПЛ.

Изначально планировалось отправить Клаудио в аренду в «Жирону», так как в «Ман Сити» считали, что это поможет подростку освоиться в Европе. Но потом эту идею отменили из-за проблем с Де Брюйне, Фоденом и Грилишем.

Несмотря на юный возраст, Эчеверри провел за «Ривер Плейт» уже 41 матч и забил четыре гола. Главный тренер Марсело Гальярдо высоко оценивает футболиста. Аргентинцы хотели оставить парня до лета, но «Сити» отказал.

После того как Эчеверри сделали капитаном юношеской сборной Аргентины на чемпионате мира U17, он уже тренировался со старшей национальной командой и впечатлил своим стилем игры и отношением к делу. В частности, он получил хорошие отзывы от Анхеля Ди Марии.

«Видно, что в нем есть огонь. Он может показать многое, − сказал Ди Мария в интервью Copa 90. − Мы уже видим это. Здорово, что тренерский штаб дает такие возможности юным игрокам, чтобы они могли радоваться вместе со старшими в этот прекрасный момент, в который мы живем».

Не так давно CIES включил Клаудио Эчеверри в список «открытия года». Там вундеркинд занял шестое место.

1. Пау Кубарси («Барселона»), рейтинг – 91,5.

2. Кобби Майну («Манчестер Юнайтед») – 83,3.

3. Хулио Солер («Ланус») – 77.

4. Эстеван («Палмейрас») – 74,9.

5. Семих Кылычсой («Бешикташ») – 73.

6. Клаудио Эчеверри («Ривер Плейт») – 72,9.