😨 Агуэро сломался? Посмотрите на результаты его блиц-опроса на лучшего игрока 🤯

Серхио Агуэро - не только замечательный нападающий, но и известный своим «острым» языком хейтер мадридского «Реала». По-крайней мере, аргентинец не раз попадал в ситуации, позволяющие сделать такой вывод.

Пусть Агуэро и не имеет богатой истории выступлений за «Барселону», но зато он много отыграл за сборную Аргентины, которая, как известно, не очень дружит с соседями из Бразилии.

А теперь совместите эти два факта и подумайте, может ли Серхио сказать, что лучший футболист в мире - бразилец из «Реала».

Салах, Родри, Мбаппе, Холанд, Азар, Хулиан Альварес - все они слабее Винисиуса, по мнению Агуэро.

Как теперь заснуть?