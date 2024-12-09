🙅‍♂️🧢 «Если вам не нравится этот сериал, то я вам не друг!» Аморима попросили назвать любимый фильм 👀

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим затруднился ответить на вопрос о своем любимом фильме. Но... зато без раздумий назвал сериал!

«Мой любимый фильм? Даже не знаю, я больше по сериалам. Ну, может быть, «Храброе сердце» (смеется). Мне нравится сериал «Острые козырьки». Я в восторге от него.

Если вам не нравятся «Острые козырьки», то я вам не друг - я вас не понимаю!» - сказал Рубен Аморим.

Как вам такой выбор?

«Храброе сердце» - фильм 1995 года с Мэлом Гибсоном в главной роли, повествующий о борьбе шотландцев с англичанами. Картина выиграла пять премий «Оскар».

«Острые козырьки» - британский сериал, рассказывающий о криминальной жизни банды Шелби в Англии 20-х годов прошлого века.

Достойно «МЮ»?