Великолепная жена Тибо Куртуа поделилась результатами новой фотосессии – любуемся😍

Завтра «Мадриду» предстоит непростое испытание в Лиге чемпионов – команда Карло Анчелотти уже вылетела в гости к «Аталанте».

В отличие от «сливочных», клуб из Бергамо уверенно идет в главном турнире Европы и пока занимает пятую строчку в общем этапе. А вот «Мадриду», идущему на 24-м месте, придется набирать очки, чтобы побороться за выход в плей-офф.

Голкипера и одного из ключевых игроков «Реала» Тибо Куртуа, от которого завтра будет очень многое зависеть, поддерживает его прекрасная супруга – израильская модель Мишель Герциг.

Красотка как раз поделилась кадрами из новой фотосессии для издания Nina.