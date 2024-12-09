Мбаппе о Месси: «Часто подходил к нему и спрашивал: «Как ты делаешь это?»

Килиан Мбаппе дал редкое интервью для французского Canal+, где поделился мыслями о Лионеле Месси. Несмотря на уход аргентинца в «Интер Майами», француз продолжает восхищаться бывшим партнером по команде.

«Месси делает все идеально. У такого игрока можно учиться всему,» — отметил Мбаппе. — «На тренировках я часто подходил к нему и спрашивал: «Как ты делаешь это? Как ты делаешь то?».

Килиан рассказал, что Месси служил для него не только вдохновением, но и настоящим наставником, помогая развивать ключевые элементы игры. Такое признание подчеркивает, какой след Лионель оставил даже в кратком парижском этапе своей карьеры.

Его слова — напоминание, насколько важным может быть влияние легендарного игрока на поколение, которое еще только строит карьеру.