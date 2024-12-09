Тиаго Силва прошел поле на коленях после того, как «Флуминенсе» избежал вылета из Бразильской Серии А 💪

В прошедшем матче Бразильской Сери А «Флуминенсе» в гостях одолел «Палмейрас» (1:0), благодаря чему избежал вылета из турнира.

Автором единственного гола стал колумбиец Кевин Серна на 37-й минуте встречи.

На данный момент «Флуминенсе» занимает 13-ую строчку в чемпионате, набрав после 38 туров 46 очков.

После чудесного спасения команды и избежания вылета бывший игрок «Челси» и «ПСЖ» 40-летний Тиаго Силва прошел все поле на коленях.