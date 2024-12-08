Мексиканский Нойер на максималках. Вратарь «Крус Асуль» возродил роль либеро и даже накрутил двух соперников на своей половине

Некоторым вратаря не дает покоя то, что иногда делает в матчах их коллега из «Баварии» Мануэль Нойер. Немец довольно вольно интерпретирует роль в игре, покидает ворота и участвует в подыгрыше. Не так давно его активность сдала сбой: Нойер получил первую красную карточку , а его команда проиграла «Байеру».

Футбольные болельщики нашли в чемпионате Мексики вратаря, который играет еще более смело, чем Мануэль. Причем он так делает довольно часто, возродив позабытую роль либеро.

Этого парня с задатками хорошего защитника зовут Кевин Мьер, ему 24 года и он колумбиец. При розыгрыше мяча вратарь становится дополнительным полевым, помогает команде разрушить прессинг соперника и даже обыгрывает форвардов.

Кстати, «Крус Асуль» − лидер чемпионата Мексики. После 17 туров команда везет второму месту 7 очков, а Мьер пропустил всего 15 мячей, а в 12 играх не пропускал.